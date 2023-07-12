От поставок Украине кассетных боеприпасов нет радости, потому что это послужит РФ сигналом снять ограничение на их использование, но только гораздо более мощных.
Об этом сообщил украинский военный эксперт Олег Стариков.
"У них такое количество боеприпасов, я сейчас посмотрел номенклатуру их вооружений, именно кассетных боеприпасов, там такое, что — это всё же упадёт на голову наших военных. Это же не только мы будем применять по противнику, оно же прилетит и назад", — отметил аналитик.
По его словам, в РФ в год выпускают миллион снарядов и это всё прилетит на ВСУ. А также боевые характеристики кассетных снарядов России намного выше, и оно не только для уничтожения личного состава, но и военной техники.
Один снаряд уничтожает площадь как два-три футбольных поля, подытожил Стариков.
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