Вооружённые силы Украины (ВСУ) активно готовятся к обороне на одном из участков линии соприкосновения. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.
По его словам, украинские солдаты выкопали обширный 20-километровый ров, который начинается неподалёку от села Тихоновка и заканчивается у въезда в Славянск. Это углубление можно увидеть на спутниковых снимках, уточнил Рожин.
"На одном из участков трассы и рва создан мощный опорный пункт. Ещё одно скопление опорников и окопов находится к югу от Тихоновки", — пояснил военкор в Telegram-канале.
Он добавил, что ВСУ также сформировали оборонительный узел, размер которого оценивается примерно в 10 квадратных метров.
Ранее украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил о подготовке российской армии к установлению контроля над Славянском и Краматорском.
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