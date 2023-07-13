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Военкор Рожин: ВСУ выкопали 20-километровый ров, готовясь к активной обороне

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) активно готовятся к обороне на одном из участков линии соприкосновения. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.

Военкор Рожин: ВСУ выкопали 20-километровый ров, готовясь к активной обороне
Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, украинские солдаты выкопали обширный 20-километровый ров, который начинается неподалёку от села Тихоновка и заканчивается у въезда в Славянск. Это углубление можно увидеть на спутниковых снимках, уточнил Рожин.

"На одном из участков трассы и рва создан мощный опорный пункт. Ещё одно скопление опорников и окопов находится к югу от Тихоновки", — пояснил военкор в Telegram-канале.

Он добавил, что ВСУ также сформировали оборонительный узел, размер которого оценивается примерно в 10 квадратных метров.

Ранее украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил о подготовке российской армии к установлению контроля над Славянском и Краматорском.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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