Боец с позывным "Метис" в составе группы уничтожил более 50 боевиков ВСУ

Десять российских разведчиков ВДВ во время боевых действий в зоне спецоперации ликвидировали более 50 солдат ВСУ и около 20 единиц военной техники противника. Об этом сообщил командир роты разведки одного из подразделений ВДВ с позывным "Метис".

Фото: redstar.ru

Он рассказал, что группа зафиксировала перемещение формирования ВСУ, после чего российские солдаты оценили обстановку и приняли решение пойти в атаку.

"Приняли стрелковый бой. Без применения артиллерии уничтожили 19 единиц техники врага и до 60 человек личного состава противника. Нас было 10 человек", — цитирует слова "Метиса" РИА Новости.

Выжившие украинские солдаты сбежали. Боец ВДВ получил звание Героя России, а его сослуживцы — ордены Мужества и медали "За отвагу".