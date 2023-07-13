Десять российских разведчиков ВДВ во время боевых действий в зоне спецоперации ликвидировали более 50 солдат ВСУ и около 20 единиц военной техники противника. Об этом сообщил командир роты разведки одного из подразделений ВДВ с позывным "Метис".
Он рассказал, что группа зафиксировала перемещение формирования ВСУ, после чего российские солдаты оценили обстановку и приняли решение пойти в атаку.
"Приняли стрелковый бой. Без применения артиллерии уничтожили 19 единиц техники врага и до 60 человек личного состава противника. Нас было 10 человек", — цитирует слова "Метиса" РИА Новости.
Выжившие украинские солдаты сбежали. Боец ВДВ получил звание Героя России, а его сослуживцы — ордены Мужества и медали "За отвагу".
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