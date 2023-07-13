Марочко: ВСУ пытаются прорвать оборону армии РФ в направлении Курдюмовки в ДНР

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев бросает свои войска на прорыв российской оборонительной линии в направлении Курдюмовки в ДНР. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, украинские боевики нарастили удары севернее от населённого пункта Клещеевка. Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, армия РФ предприняла оперативные меры для отражения атак ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Он также добавил, что киевский режим давно безуспешно пытается прорвать оборону РФ в районе Клещеевки.

Ранее Марочко сообщил о стремлении ВСУ установить контроль над важными высотами в ДНР. Офицер подчеркнул, что украинские солдаты рядом с Клещеевкой применяют разные виды артиллерийского оборудования, в том числе образца НАТО.