Киев бросает свои войска на прорыв российской оборонительной линии в направлении Курдюмовки в ДНР. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, украинские боевики нарастили удары севернее от населённого пункта Клещеевка. Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, армия РФ предприняла оперативные меры для отражения атак ВСУ в Донецкой Народной Республике.
Он также добавил, что киевский режим давно безуспешно пытается прорвать оборону РФ в районе Клещеевки.
Ранее Марочко сообщил о стремлении ВСУ установить контроль над важными высотами в ДНР. Офицер подчеркнул, что украинские солдаты рядом с Клещеевкой применяют разные виды артиллерийского оборудования, в том числе образца НАТО.
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