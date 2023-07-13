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Чёрный день для ВСУ: у Пятихатки батальон, шедший на прорыв фронта, попал в огневой мешок

1:27
Силовые структуры

В последний день саммита НАТО — 12 июля утром армия Украины отчаянно пошла в наступление у Пятихатки на Каменском направлении.

Чёрный день для ВСУ: у Пятихатки батальон, шедший на прорыв фронта, попал в огневой мешок
Фото: redstar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

После провальных атак на Жеребянки националисты 118-й бригады 10-го корпуса, чтобы выйти в тыл ВС РФ, по новому маршруту пошли в атаку. Однако их ждали — артиллеристы РФ стали громить врага на подходе, а пулемётчики срезали сразу несколько взводов, после чего пехота армия Украины потеряла убитыми и ранеными половину состава и побежала к Пятихаткам, где попряталась в руинах посёлка.

"В эфире начались дикие вопли всушников. Сотня заблокированных огнём наших войск и минными полями по флангам боевиков молила о поддержке и спасении. В итоге резервные роты ВСУ массово "пятисотились", просто отказываясь идти на помощь, видя разгром первого батальона. Пытавшиеся эвакуировать раненых не могли к ним проехать из-за массированного огня наших войск", — пишут военкоры.

Вторая волна наступления ВСУ повторила судьбу первой и остатки опять бежали в Пятихатки. А уже третья волна "пошла в отказ" и не двинулась с места. В ходе боёв 90 процентов командиров штурмовиков ВСУ убиты или ранены, подытожил портал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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