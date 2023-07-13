РВ: российская армия продвигается к Купянску, массово уничтожая боевиков ВСУ

Российская армия продвигается к Купянску, буквально уничтожая боевиков киевского режима.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В Харьковской области штурмовые отряды 1-й танковой армии Западной группировки войск РФ заняли в районе Новоселовского позиции националистов и развивают свой успех.

Бандеровцы из 32-й бригады украинских бандформирований, обученные инструкторами НАТО, массово сдаются в плен нашим бойцам 27-й бригады ВС РФ, отметили военкоры, предоставляя кадры с места.

Российская армия продолжает наступление, подытожил портал.