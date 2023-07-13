Российская армия продвигается к Купянску, буквально уничтожая боевиков киевского режима.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В Харьковской области штурмовые отряды 1-й танковой армии Западной группировки войск РФ заняли в районе Новоселовского позиции националистов и развивают свой успех.
Бандеровцы из 32-й бригады украинских бандформирований, обученные инструкторами НАТО, массово сдаются в плен нашим бойцам 27-й бригады ВС РФ, отметили военкоры, предоставляя кадры с места.
Российская армия продолжает наступление, подытожил портал.
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Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.