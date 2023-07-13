Населённый пункт Клещеевка, расположенный неподалёку от Артёмовска в ДНР, полностью контролируется российскими военными. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
По его словам, бойцы "Ахмата" остаются на линии от Клещеевки до Курдюмовки. Как пояснил командир подразделения, Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают переброску своих резервов "в топку". При этом он выразил уверенность в том, что рано или поздно украинские войска выдохнутся.
"Получается, у нас ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз", — подчеркнул Алаудинов в эфире "Соловьёв. Live".
Ранее военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о попытках ВСУ прорвать российскую оборонительную линию в направлении Курдюмовки в Донецкой Народной Республике. Он уточнил, что ВС РФ предприняли необходимые меры для отражения украинских атак.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.