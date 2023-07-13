Командир "Ахмата" Алаудинов: ВС РФ держат линию от Клещеевки до Курдюмовки

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Населённый пункт Клещеевка, расположенный неподалёку от Артёмовска в ДНР, полностью контролируется российскими военными. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Фото: mil.ru

По его словам, бойцы "Ахмата" остаются на линии от Клещеевки до Курдюмовки. Как пояснил командир подразделения, Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают переброску своих резервов "в топку". При этом он выразил уверенность в том, что рано или поздно украинские войска выдохнутся.

"Получается, у нас ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз", — подчеркнул Алаудинов в эфире "Соловьёв. Live".

Ранее военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о попытках ВСУ прорвать российскую оборонительную линию в направлении Курдюмовки в Донецкой Народной Республике. Он уточнил, что ВС РФ предприняли необходимые меры для отражения украинских атак.