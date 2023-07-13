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Турчак: обращение генерала Попова было непубличным и размещалось в закрытых чатах

1:05
Силовые структуры

Обращение генерала Ивана Попова было приватным и размещалось в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. Депутат Госдумы Андрей Гурулёв разместил его в открытом доступе ради пиара. Об этом заявил глава генсовета "Единой России" Андрей Турчак, комментируя поступок однопартийца.

Турчак: обращение генерала Попова было непубличным и размещалось в закрытых чатах
Фото: kremlin.ru

"То, что "депутат" Гурулёв его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести. А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться", — написал Турчак в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее в Сети появилось заявление командующего 58-й армией генерал-майора Попова, в котором он подтверждал и объяснял свою отставку. Его слова разместил в своём канале депутат и генерал-лейтенант Гурулёв.

Позже по этой ситуации высказался военкор Александр Сладков, который поддержал офицера и предположил, что экс-командующий ещё будет воевать.

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58-я армия: самая воюющая и самая современная
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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