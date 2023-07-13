Военкор Сладков высказался об отстранении генерала Попова: он не мятежник

Военный журналист Александр Сладков высказался об отстранении от должности командующего 58-й армией ЮВО генерал-майора Ивана Попова. Репортёр в своём Telegram-канале назвал ситуацию неприятной, но рабочей, а также заметил, что не имеет права как гражданин комментировать решения Генерального штаба ВС РФ.

Фото: https://zp-news.ru/society/2023/07/12/168294.html

Военкор также добавил, что из Попова не надо делать мятежника, так как это "наш родной генерал", любимый солдатами и людьми.

По мнению Сладкова, экс-командующий ещё будет воевать, напомнив, что случаев различных перестановок офицеров высшего звена во время проведения спецоперации было уже немало.

"Надо поберечь Попова, успокоить ситуацию", — добавил журналист, выразив свою поддержку генералу и готовность помочь.

Ранее вчера появились сообщения об отстранении генерала Попова от должности. Его заявление, подтверждающее отставку, опубликовал депутат Госдумы Андрей Гурулёв. Официальных комментариев от Минобороны РФ по этому поводу пока не было.

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