Альянс НАТО опозорился, отказав Киеву в членстве на саммите в Литве.
Об этом сообщил бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер.
По его словам, у Альянса нет понимания того, когда он готов принять Украину вообще.
"НАТО действительно не было готово, это позор. Нам нужно будет сделать больше работы в будущем. Я думаю, что НАТО показало, что оно не готово принять Украину. Даже не готово признать, когда в каком-то моменте в будущем оно примет Украину", — в эфире телеканала "Рада" сказал американский эксперт.
Он отметил, что страны-члены военного блока не принимают Украину в НАТО, поскольку не хотят воевать за киевский режим, боясь действия 5-й статьи Альянса.
Эти страны не хотят воевать против России, которая имеет ядерное оружие, потому что боятся дать Владимиру Путину основания для рассмотрения им использования этого оружия, подытожил Волкер.
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