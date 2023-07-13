Марков прокомментировал увольнение генерала Попова: новый вооружённый мятеж?

Политолог Сергей Марков высказался об увольнении командующего 58-й армией генерала Ивана Попова после его критики руководства Минобороны РФ.

Фото: https://zp-news.ru/society/2023/07/12/168294.html

Марков считает, что обращение генерала Попова было попыткой заставить Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Политолог задался вопросом нет ли в этом признаков нового вооружённого мятежа. Он предположил, что атака на Минобороны РФ имеет в себе признаки политического демарша.

Марков отмечает, что и военкоры, и администрация Запорожской области не считают генерала Попова мятежником, так как, по их мнению, он всего лишь старался донести информацию о проблемах в армии.

Ранее депутат Андрей Гурулёв опубликовал заявление генерала Ивана Попова с подтверждением отставки.