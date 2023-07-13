Политолог Сергей Марков высказался об увольнении командующего 58-й армией генерала Ивана Попова после его критики руководства Минобороны РФ.
Марков считает, что обращение генерала Попова было попыткой заставить Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Политолог задался вопросом нет ли в этом признаков нового вооружённого мятежа. Он предположил, что атака на Минобороны РФ имеет в себе признаки политического демарша.
Марков отмечает, что и военкоры, и администрация Запорожской области не считают генерала Попова мятежником, так как, по их мнению, он всего лишь старался донести информацию о проблемах в армии.
Ранее депутат Андрей Гурулёв опубликовал заявление генерала Ивана Попова с подтверждением отставки.
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