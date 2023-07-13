Экс-разведчик ВС США Риттер назвал российское оружие, которому не могут противостоять ВСУ

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные беззащитны перед российскими дронами "Ланцет", которые уничтожают буквально всё вокруг. Таким наблюдением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: blotter.mirtesen.ru

Американский разведчик обратил внимание, что в арсенале ВСУ просто нет средств, которыми можно было бы сбить, перехватить или заглушить российские "Ланцеты".

"Украинцам нечем его заглушить или сбить. Эти беспилотники заполонили поле боя, они окружают и просто все уничтожают", — сказал Риттер журналисту Гарланду Никсону в его блоге на YouTube.

Российские "Ланцеты" всё шире используются на поле боя, приводя к значительным потерям в военной технике и живой силе ВСУ. Именно эти российские беспилотники виноваты в катастрофической нехватке украинской военной техники, считает Риттер.

Причиной успеха русских на поле боя являются именно беспилотники, массовое использование которых "меняет всё в корне", добавил американский разведчик.