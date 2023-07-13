Украинские военные беззащитны перед российскими дронами "Ланцет", которые уничтожают буквально всё вокруг. Таким наблюдением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Американский разведчик обратил внимание, что в арсенале ВСУ просто нет средств, которыми можно было бы сбить, перехватить или заглушить российские "Ланцеты".
"Украинцам нечем его заглушить или сбить. Эти беспилотники заполонили поле боя, они окружают и просто все уничтожают", — сказал Риттер журналисту Гарланду Никсону в его блоге на YouTube.
Российские "Ланцеты" всё шире используются на поле боя, приводя к значительным потерям в военной технике и живой силе ВСУ. Именно эти российские беспилотники виноваты в катастрофической нехватке украинской военной техники, считает Риттер.
Причиной успеха русских на поле боя являются именно беспилотники, массовое использование которых "меняет всё в корне", добавил американский разведчик.
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