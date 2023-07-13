"Царьград": раскрыта значимость острова Змеиный для ВС России

Российские войска нанесли удар по острову Змеиный в Чёрном море. Политолог и кандидат исторических наук Александр Васильев, редактор рубрики "История" издания "Украина.ру" высказался относительно значимости для Вооружённых сил РФ данной территории.

Фото: palomnyk.kiev.ua

Эксперт напомнил, что одна из величайших побед русского флота произошла в битве у острова Фидониси. Он широко упоминается в учебниках, пишет "Царьград". Данная территория и является островом Змеиный. Это сражение стало ключевым событием русско-турецкой войны, в результате которой наша страна получила владение всей Новороссией.