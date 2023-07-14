Рогов: ВСУ после провалов и неудач проводят перегруппировку на Запорожском направлении

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) после провального наступления приступили к перегруппировке на Запорожском направлении. Об этом заявил руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, Киев перебрасывает дополнительные резервы в Запорожскую область для накопления сил. Он допустил, что вскоре ВСУ попытаются осуществить новые атаки. При этом председатель движения подчеркнул: такие действия часто приводят украинскую армию к большим потерям и отступлению.

"После серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском фронте украинские войска начали перегруппировку", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ, которые намеревались развить наступление на Времевском выступе в Запорожской области, столкнулись с "рекордными потерями". По словам Рогова, на некоторых участках фронта были зафиксированы настоящие "мясные штурмы". Он считает, что Киев не заинтересован в сохранении жизней своих военных.