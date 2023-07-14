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Рогов: ВСУ после провалов и неудач проводят перегруппировку на Запорожском направлении

1:10
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) после провального наступления приступили к перегруппировке на Запорожском направлении. Об этом заявил руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов: ВСУ после провалов и неудач проводят перегруппировку на Запорожском направлении
Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, Киев перебрасывает дополнительные резервы в Запорожскую область для накопления сил. Он допустил, что вскоре ВСУ попытаются осуществить новые атаки. При этом председатель движения подчеркнул: такие действия часто приводят украинскую армию к большим потерям и отступлению.

"После серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском фронте украинские войска начали перегруппировку", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ, которые намеревались развить наступление на Времевском выступе в Запорожской области, столкнулись с "рекордными потерями". По словам Рогова, на некоторых участках фронта были зафиксированы настоящие "мясные штурмы". Он считает, что Киев не заинтересован в сохранении жизней своих военных.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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