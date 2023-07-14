Ситуация с появлением в Сети обращения к своим подчинённым генерала Ивана Попова — это полностью схема подготовка нового мятежа. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков в эфире YouTube-канала "День".
"Она вбрасывается, да. Причём один в один. И расчёт на то, что, возможно, авторитетный в своей 58-й армии генерал Попов сможет воздействовать на войска своим обращением", — предположил аналитик.
Он добавил, что из генерала явно пытаются сделать какую-то политическую фигуру, может быть, какого-нибудь нового Корнилова или ещё кого-то.
Первый мятеж был неудачен по причине того, что его не поддержала армия. И теперь олигархические силы, которые за этим стоят, готовят второй по тем же технологиям, но уже более основательно, считает собеседник канала.
И то, что сейчас сделано, — действия в этом направлении. Причём, речь идёт о расколе, подчеркнул Сивков.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв опубликовал заявление генерала Попова с подтверждением отстранения от должности. Это вызвало неоднозначную реакцию коллег по партии.
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