Сивков: обращение генерала Попова — это схема подготовки нового мятежа

Ситуация с появлением в Сети обращения к своим подчинённым генерала Ивана Попова — это полностью схема подготовка нового мятежа. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков в эфире YouTube-канала "День".

Фото: https://zp-news.ru/society/2023/07/12/168294.html

"Она вбрасывается, да. Причём один в один. И расчёт на то, что, возможно, авторитетный в своей 58-й армии генерал Попов сможет воздействовать на войска своим обращением", — предположил аналитик.

Он добавил, что из генерала явно пытаются сделать какую-то политическую фигуру, может быть, какого-нибудь нового Корнилова или ещё кого-то.

Первый мятеж был неудачен по причине того, что его не поддержала армия. И теперь олигархические силы, которые за этим стоят, готовят второй по тем же технологиям, но уже более основательно, считает собеседник канала.

И то, что сейчас сделано, — действия в этом направлении. Причём, речь идёт о расколе, подчеркнул Сивков.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв опубликовал заявление генерала Попова с подтверждением отстранения от должности. Это вызвало неоднозначную реакцию коллег по партии.

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