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Подполковник Марочко сообщил, что за посёлок Новосёловское в ЛНР идёт ближний бой с противником

1:00
Силовые структуры

Российские бойцы смогли занять восточные окраины посёлка Новосёловское в ЛНР и вступили в ближний бой с противником, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Подполковник Марочко сообщил, что за посёлок Новосёловское в ЛНР идёт ближний бой с противником
Фото: infosmi.net

Он пояснил, что ценность населённого пункта заключается в железной и автомобильной дорогах, которые ведут в Купянск Харьковской области.

"Позиционные боестолкновения идут с применением вооружения ближнего боя", — сообщил Марочко в интервью агентству РИА Новости.

Вести боевые действия российских бойцам приходится под плотным артиллерийским огнём неприятеля, но часть железнодорожной ветки уже взята под контроль ВС РФ, добавил он.

Ранее в пресс-центре группировки "Юг" рассказали о безуспешном контрнаступлении ВСУ под Клещеевкой, в результате которого личный состав украинских подразделений был уничтожен, а несколько штурмовиков противника удалось взять в плен.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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