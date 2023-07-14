Российские бойцы смогли занять восточные окраины посёлка Новосёловское в ЛНР и вступили в ближний бой с противником, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он пояснил, что ценность населённого пункта заключается в железной и автомобильной дорогах, которые ведут в Купянск Харьковской области.
"Позиционные боестолкновения идут с применением вооружения ближнего боя", — сообщил Марочко в интервью агентству РИА Новости.
Вести боевые действия российских бойцам приходится под плотным артиллерийским огнём неприятеля, но часть железнодорожной ветки уже взята под контроль ВС РФ, добавил он.
Ранее в пресс-центре группировки "Юг" рассказали о безуспешном контрнаступлении ВСУ под Клещеевкой, в результате которого личный состав украинских подразделений был уничтожен, а несколько штурмовиков противника удалось взять в плен.
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