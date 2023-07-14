Боец РФ с позывным "Заяц": техникой НАТО на Украине управляют иностранные наёмники

К военной технике НАТО в зоне СВО, как правило, допускают только иностранных наёмников, сообщил военный ВС России с позывным "Заяц".

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, Киев не успевает обучать своих боевиков применению западных вооружений, поэтому им не позволяют пользоваться оборудованием Североатлантического альянса.

"На натовской технике постоянно слышим речи наёмников на английском и польском языках", — отметил российский боец в интервью "Звезде".

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о переброске спецгрупп иностранных наёмников на Купянское направление. Он пояснил, что киевский режим направляет в эту зону спецоперации боевиков с узкой специализацией, многие из которых числятся в составе инженерно-сапёрных подразделений ВСУ.