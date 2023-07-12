Марочко: Киев перебрасывает спецгруппы иностранных наёмников на Купянское направление

Командование ВСУ перебрасывает спецгруппы наёмников и военную технику в район Купянска. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, речь идёт об иностранных боевиках с узкой специализацией. Многие из них числятся в составе инженерно-сапёрных подразделений, уточнил офицер.

"Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наёмников", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Он не исключил, что Киев также перебросил на Купянское направление иностранцев, курирующих диверсионно-разведывательную деятельность ВСУ.

Ранее Марочко сообщил о продвижении российской армии к Купянску Харьковской области. Как пояснил офицер, войскам РФ удалось освободить ряд населённых пунктов в восточной части региона.