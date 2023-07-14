Скотт Риттер: Зеленский — это агент западных спецслужб

Американский бывший военный Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский — агент спецслужб Запада.

Фото: news.yahoo.com

Экс-разведчик США даже представил доказательства. Осенью 2022 года стало известно о тайной встрече главы Незалежной с руководителем британской спецслужбы MI-6 в штаб-квартире организации в Лондоне.

"Существуют нормы приличия и протокол. На чужой территории президент суверенной страны должен встречаться с равным. Придя на низший уровень, этот человек становится как бы профессиональным агентом. Куратором Зеленского стал глава MI-6 Ричард Мур", — отметил военный эксперт.

По его словам, приход Зеленского к власти на Украине — тоже часть плана Запада. Чтобы обеспечить его безопасность, спецслужбы стран-кураторов Украины окружили его охраной. Показательна история с перевернутым флагом охранника украинского президента.

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