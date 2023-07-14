Боец ВС РФ с позывным "Калибр" заявил о смене тактики ВСУ после провала контрнаступления

Украинская армия изменила тактику после провального контрнаступления. Об этом сообщил солдат ВС РФ с позывным "Калибр". Он отметил, что сейчас противник пытается закрепиться на ближних рубежах, перемещается малыми группами и действует в тёмное время суток.

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"Когда они подходят ближе к нам, высаживаются на Bradley. Они работают группами. По десять человек привозят и увозят", — пояснил "Калибр" в беседе с телеканалом "Звезда".

Однако российские войска встречают украинские подразделения и отбивают атаки в лесополосах. Главная причина смены тактики ВСУ — это колоссальные потери в ходе контрнаступления, отметил боец ВС РФ.