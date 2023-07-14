ВСУ пошли на отчаянный шаг на фронте: "Перестали беречь людей"

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько недель. Однако манёвры оказались не такими успешными, как ожидалось, поэтому украинские войска решили изменить тактику. Об этом сообщил военный обозреватель Андрей Коц в материале для РИА Новости.

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Киевское руководство бросает большую часть сил на Запорожское направление. ВСУ пытаются осуществить прорыв со стороны Орехова на Работино, чтобы в выйти на Токмак. На западе региона группировка противника старается закрепиться в районе Пятихаток, а на востоке — занять Времевский выступ. Основная цель — выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор с Крымом.

Под Артёмовском ВСУ удалось вклиниться в позиции ВС РФ в районе Клещеевки и Андреевки, а также вернуть ранее потерянные рубежи под Берховкой. Здесь главная задача — занять господствующие высоты, с которых хорошо видно город.

"Людей не жалеют, штурмуют круглосуточно. Обстреливают из тяжёлой артиллерии, реактивных систем залпового огня. Пытается заходить пехота — их отсекаем. Они и мелкими группами просачиваются, под прикрытием одной-двух боевых машин. Мы на это отвечаем", — рассказал офицер 1-го армейского корпуса с позывным "Клим".