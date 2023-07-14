Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гладков: три человека пострадали из-за взрыва автомобиля в жилом районе Белгорода
Боксёр Александр Усик будет баллотироваться на пост президента Украины
Воздушные корни: нужно ли их обрезать у растений
Глава Владивостока Константин Шестаков отчитался перед горожанами и ответил на их вопросы
РИА Новости: взорвавшийся в Курчатове БПЛА рухнул в нескольких километрах от Курской АЭС
Ходаковский: ВСУ пошли на прорыв в направлении населённого пункта Урожайное
Боец ВС РФ с позывным "Калибр" заявил о смене тактики ВСУ после провала контрнаступления
The Sun: режиссёр Кэмерон договаривается о съёмках сериала про крушение батискафа "Титан"
Ходаковский: НАТО пытается сделать из России угрозу своей безопасности

ВСУ пошли на отчаянный шаг на фронте: "Перестали беречь людей"

1:25
Силовые структуры

Контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько недель. Однако манёвры оказались не такими успешными, как ожидалось, поэтому украинские войска решили изменить тактику. Об этом сообщил военный обозреватель Андрей Коц в материале для РИА Новости.

ВСУ пошли на отчаянный шаг на фронте: "Перестали беречь людей"
Фото: Телеграм

Киевское руководство бросает большую часть сил на Запорожское направление. ВСУ пытаются осуществить прорыв со стороны Орехова на Работино, чтобы в выйти на Токмак. На западе региона группировка противника старается закрепиться в районе Пятихаток, а на востоке — занять Времевский выступ. Основная цель — выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор с Крымом.

Под Артёмовском ВСУ удалось вклиниться в позиции ВС РФ в районе Клещеевки и Андреевки, а также вернуть ранее потерянные рубежи под Берховкой. Здесь главная задача — занять господствующие высоты, с которых хорошо видно город.

"Людей не жалеют, штурмуют круглосуточно. Обстреливают из тяжёлой артиллерии, реактивных систем залпового огня. Пытается заходить пехота — их отсекаем. Они и мелкими группами просачиваются, под прикрытием одной-двух боевых машин. Мы на это отвечаем", — рассказал офицер 1-го армейского корпуса с позывным "Клим".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы

Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.

Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Депутат Гурулёв опубликовал заявление генерала Попова с подтверждением отставки
Опубликовано заявление генерала Попова об отстранении
Туристов из России избили и обматерили в Грузии
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
"Капризная примадонна": хамство Зеленского возмутило НАТО
Эксперт раскрыл последствия отставки генерала Попова для СВО
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Последние материалы
Боксёр Александр Усик будет баллотироваться на пост президента Украины
ВСУ пошли на отчаянный шаг на фронте: "Перестали беречь людей"
Дерево желаний, остров Кижи и другие достопримечательности Петрозаводска
Воздушные корни: нужно ли их обрезать у растений
Глава Владивостока Константин Шестаков отчитался перед горожанами и ответил на их вопросы
РИА Новости: взорвавшийся в Курчатове БПЛА рухнул в нескольких километрах от Курской АЭС
Ходаковский: ВСУ пошли на прорыв в направлении населённого пункта Урожайное
Боец ВС РФ с позывным "Калибр" заявил о смене тактики ВСУ после провала контрнаступления
The Sun: режиссёр Кэмерон договаривается о съёмках сериала про крушение батискафа "Титан"
Ходаковский: НАТО пытается сделать из России угрозу своей безопасности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников