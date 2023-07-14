Контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько недель. Однако манёвры оказались не такими успешными, как ожидалось, поэтому украинские войска решили изменить тактику. Об этом сообщил военный обозреватель Андрей Коц в материале для РИА Новости.
Киевское руководство бросает большую часть сил на Запорожское направление. ВСУ пытаются осуществить прорыв со стороны Орехова на Работино, чтобы в выйти на Токмак. На западе региона группировка противника старается закрепиться в районе Пятихаток, а на востоке — занять Времевский выступ. Основная цель — выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор с Крымом.
Под Артёмовском ВСУ удалось вклиниться в позиции ВС РФ в районе Клещеевки и Андреевки, а также вернуть ранее потерянные рубежи под Берховкой. Здесь главная задача — занять господствующие высоты, с которых хорошо видно город.
"Людей не жалеют, штурмуют круглосуточно. Обстреливают из тяжёлой артиллерии, реактивных систем залпового огня. Пытается заходить пехота — их отсекаем. Они и мелкими группами просачиваются, под прикрытием одной-двух боевых машин. Мы на это отвечаем", — рассказал офицер 1-го армейского корпуса с позывным "Клим".
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