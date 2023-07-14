Расстрел гражданского автомобиля украинскими диверсантами под Угледаром попал на видео

Боевики Вооружённых сил Украины на Угледарском направлении расстреляли автомобиль с мирными гражданами.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/47569

Группа спецназа армии России юго-восточнее Угледара обнаружила группу националистов, которая хотела занять посадку в ничейной "серой зоне", пишет РИА Новости.

ДРГ прибыла на броневике "Казак", вышла из него и скрылась в лесопосадке. Пока российская армия наводила миномёты, прошло несколько минут. Видимо, по связи украинским боевикам доложили, что по их маршруту движется гражданский автомобиль. Разведгруппа бандеровцев не стала разбираться, кто находится внутри и открыла огонь на поражение.

Позже оказалось, что в машине ехали не военные. Нацисты киевского режима сразу стали прятать тела и легковой автомобиль.