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Расстрел гражданского автомобиля украинскими диверсантами под Угледаром попал на видео

Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины на Угледарском направлении расстреляли автомобиль с мирными гражданами.

Расстрел гражданского автомобиля украинскими диверсантами под Угледаром попал на видео
Фото: https://t.me/RVvoenkor/47569

Группа спецназа армии России юго-восточнее Угледара обнаружила группу националистов, которая хотела занять посадку в ничейной "серой зоне", пишет РИА Новости.

ДРГ прибыла на броневике "Казак", вышла из него и скрылась в лесопосадке. Пока российская армия наводила миномёты, прошло несколько минут. Видимо, по связи украинским боевикам доложили, что по их маршруту движется гражданский автомобиль. Разведгруппа бандеровцев не стала разбираться, кто находится внутри и открыла огонь на поражение.

Позже оказалось, что в машине ехали не военные. Нацисты киевского режима сразу стали прятать тела и легковой автомобиль.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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