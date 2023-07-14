Боевики Вооружённых сил Украины на Угледарском направлении расстреляли автомобиль с мирными гражданами.
Группа спецназа армии России юго-восточнее Угледара обнаружила группу националистов, которая хотела занять посадку в ничейной "серой зоне", пишет РИА Новости.
ДРГ прибыла на броневике "Казак", вышла из него и скрылась в лесопосадке. Пока российская армия наводила миномёты, прошло несколько минут. Видимо, по связи украинским боевикам доложили, что по их маршруту движется гражданский автомобиль. Разведгруппа бандеровцев не стала разбираться, кто находится внутри и открыла огонь на поражение.
Позже оказалось, что в машине ехали не военные. Нацисты киевского режима сразу стали прятать тела и легковой автомобиль.
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