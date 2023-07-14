Несмотря на все попытки, украинским военным не удалось захватить одну из высот на Времевском выступе в Запорожской области. Об этом проинформировал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Член главного совета администрации Запорожской области уточнил, что активные боевые действия в районе Урожайного на Времевском выступе продолжаются уже в течение нескольких часов.
"Противник предпринял попытку захватить одну из высот, наши ребята отбили все атаки и накрывают врага артиллерией", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.
Политик подчеркнул, что военные ВС РФ по-прежнему держат под своим контролем занятые ранее позиции.
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