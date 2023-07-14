У Клещеевки идут тяжёлые бои, весь Артёмовский район охвачен огнём

У Клещеевки на данный момент идут тяжёлые бои, весь район охвачен огнём.

Фото: https://t.me/c/1674068659/46998

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Вооружённые силы Украины стремятся прорвать юг Артёмовского района, занять укреплённые позиции русской армии на высотах и выбить российские войска из посадок у посёлка.

ВС РФ подтягивают подкрепления и вводят их в бой, продолжая вести активную оборону с ответными атаками. Ранее российская армия отразила атаку пограничного штурмового отряда ВСУ, часть националистов уничтожили, часть взяли в плен наши спецназовцы.

С обеих сторон работают артиллеристы, также в направлении Курдюмовки националисты безуспешно атакуют.