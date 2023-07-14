У Клещеевки на данный момент идут тяжёлые бои, весь район охвачен огнём.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Вооружённые силы Украины стремятся прорвать юг Артёмовского района, занять укреплённые позиции русской армии на высотах и выбить российские войска из посадок у посёлка.
ВС РФ подтягивают подкрепления и вводят их в бой, продолжая вести активную оборону с ответными атаками. Ранее российская армия отразила атаку пограничного штурмового отряда ВСУ, часть националистов уничтожили, часть взяли в плен наши спецназовцы.
С обеих сторон работают артиллеристы, также в направлении Курдюмовки националисты безуспешно атакуют.
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Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.