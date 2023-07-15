СПЧ распространил очередную подборку материалов о преступлениях Киева

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России направил в международные организации, дипломатические представительства, зарубежным политикам, журналистам и правозащитникам очередную подборку материалов о преступлениях киевского режима.

Фото: https://region15.ru

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба совета.

"В 14-ю по счету подборку вошли свидетельства преступлений ВСУ и нацбатальонов против российских военнослужащих и мирных жителей в Донецкой и Луганской народных республиках в период с 1 мая по 30 июня 2023 года", — сказано в публикации.

В подборке есть и свидетельства журналистов западной прессы. Туда включены снимки боевиков ВСУ с нацистской символикой на форме журналиста из США Джексона Хинкла, сопроводившего подписью: "Гитлер бы гордился Зеленским и его солдатами".

Глава СПЧ Валерий Фадеев в сопроводительном письме сообщает, что Киев не снижает интенсивность ракетных и артобстрелов мирных городов и посёлков и "именно для этих целей используется оружие, поставляемое НАТО".

Совет по правам человека рассылает такие подборки материалов с 2022 года в 2 тыс. адресов.

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