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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль анонсировал выделение Украине 150 миллионов долларов в 2023 году

Силовые структуры

Правительство Южной Кореи в текущем году окажет киевскому режиму финансовую помощь в размере 150 миллионов долларов. Корреспонденты РИА Новости сообщают об этом, ссылаясь на официальное заявление президента страны Юн Сок Ёль. Он заявил об этом в ходе пресс-конференции, в которой участвовал лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль анонсировал выделение Украине 150 миллионов долларов в 2023 году
Фото: Horst Galuschka/dpa

Следует отметить, что официальные представители администрации лидера Южной Кореи сегодня проинформировали о том, что он внезапно прибыл с визитом на Украину. В правительстве республики также напомнили о том, что в минувшем году Украина получила 100 миллионов долларов.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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