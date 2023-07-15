Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль анонсировал выделение Украине 150 миллионов долларов в 2023 году

Правительство Южной Кореи в текущем году окажет киевскому режиму финансовую помощь в размере 150 миллионов долларов. Корреспонденты РИА Новости сообщают об этом, ссылаясь на официальное заявление президента страны Юн Сок Ёль. Он заявил об этом в ходе пресс-конференции, в которой участвовал лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Фото: Horst Galuschka/dpa

Следует отметить, что официальные представители администрации лидера Южной Кореи сегодня проинформировали о том, что он внезапно прибыл с визитом на Украину. В правительстве республики также напомнили о том, что в минувшем году Украина получила 100 миллионов долларов.