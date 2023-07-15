Бойцы передовых подразделений группировки войск "Восток" совместно с артиллеристами успешно пресекли выдвижение пехотинцев ВСУ в сторону населённого пункта Макаровка.
Из сегодняшнего сообщения Минобороны РФ следует, что системы ПВО армии РФ сбили на Южно-Донецком направлении два беспилотника — "Валькирию" и "Фурию".
Артиллеристы ликвидировали: САУ "Гвоздика" в Великой Новосёлке, пикап с укронацистами под Совхозом Октябрь, два миномётных расчёта противника под Макаровкой и Павловкой, МТЛБ с украинскими военными недалеко от Равнополя, а также буксируемую гаубицу "Мста-Б" на территории Привольного.
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