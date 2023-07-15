Поводом для несостоявшихся покушений спецслужб киевского режима на журналистку Ксению Собчак и главреда международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян была их профессиональная деятельность. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Речь идёт в данном случае об очередной попытке террористической атаки на россиян со стороны Украины, тщательно опекаемой кураторами с Запада, подчеркнула она.
По словам Захаровой, происходящие события вновь демонстрируют всю сущность лидера киевского режима Зеленского, на котором лежит ответственность не за один теракт.
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