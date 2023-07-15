Захарова: подготовка покушения на Собчак и Симоньян – попытка террора против граждан РФ

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поводом для несостоявшихся покушений спецслужб киевского режима на журналистку Ксению Собчак и главреда международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян была их профессиональная деятельность. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Фото: РБК

Речь идёт в данном случае об очередной попытке террористической атаки на россиян со стороны Украины, тщательно опекаемой кураторами с Запада, подчеркнула она.

По словам Захаровой, происходящие события вновь демонстрируют всю сущность лидера киевского режима Зеленского, на котором лежит ответственность не за один теракт.