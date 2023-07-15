Илон Маск прокомментировал поставки США кассетных боеприпасов Украине, охарактеризовав их лицемерными

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Предприниматель из США Илон Маск выступил с заявлением, в котором предупредил мировое сообщество о серьёзных последствиях передачи Вашингтоном кассетных снарядов киевскому режиму. Американский миллиардер назвал такие поставки лицемерными, акцентировав внимание на том, что ничего хорошего они в себе не несут.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Илона Маска

В сообщении Илона Маска в соцсети говорится о том, что Белый дом всегда осуждал как зло всех, кто применяет кассетные боеприпасы, но сейчас он решил отправлять их на Украину.

Напомним, из недавнего заявления директора по операциям объединённого штаба генерала Дугласа Симса следует, что кассетные снаряды были получены Киевом не только от Соединённых Штатов, а и от других государств.