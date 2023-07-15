Российский штурмовик с позывным Рысь рассказал о бое под Антоновским мостом

Военнослужащий группы штурмовиков с позывным "Рысь" проинформировал о ходе боевых действий рядом с Антоновским мостом. По его словам, боевой задачей было поставлено выдвижение на лодках в составе трёх экипажей.

Фото: redstar.ru

"Плыть вдоль берега, уничтожить противника и закрепиться под мостом, — уточнил российский военный. — После закрепления рассредоточиться в обе стороны и начать зачистку домов. Благодаря сосредоточенному огню мы смогли уничтожить до 10 военнослужащих ВСУ".

Бойцы ВС РФ закрепились у берега в тот момент, когда сослуживцы заходили с суши. Планировалось взять подразделение врага в кольцо, чтобы он не смог отступить, однако, тот был подготовлен.

Начать было трудно из-за непонимания местоположения противника. Между тем, все боевые задачи были успешно выполнены, сообщили в Минобороны РФ.