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Российский штурмовик с позывным Рысь рассказал о бое под Антоновским мостом

Силовые структуры

Военнослужащий группы штурмовиков с позывным "Рысь" проинформировал о ходе боевых действий рядом с Антоновским мостом. По его словам, боевой задачей было поставлено выдвижение на лодках в составе трёх экипажей.

Российский штурмовик с позывным Рысь рассказал о бое под Антоновским мостом
Фото: redstar.ru

"Плыть вдоль берега, уничтожить противника и закрепиться под мостом, — уточнил российский военный. — После закрепления рассредоточиться в обе стороны и начать зачистку домов. Благодаря сосредоточенному огню мы смогли уничтожить до 10 военнослужащих ВСУ".

Бойцы ВС РФ закрепились у берега в тот момент, когда сослуживцы заходили с суши. Планировалось взять подразделение врага в кольцо, чтобы он не смог отступить, однако, тот был подготовлен.

Начать было трудно из-за непонимания местоположения противника. Между тем, все боевые задачи были успешно выполнены, сообщили в Минобороны РФ.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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