На Украине стали что-то подозревать: "Каждое слово Буданова оказалось брехнёй"

Все обещания от главы ГУР Украины Кирилла Буданова в ходе конфликта с РФ, оказались обманом.

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Об этом сообщил профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, бывший разведчик КГБ Александр Зеленько.

"Вся информация, которая была выдана Будановым, имела нулевую достоверность. Всё, что он говорил, было либо его фантазией, либо откровенной брехнёй. Может, чтобы обдурить русских? Но русские и так знают, и Буданов для них не источник информации. Обдурить западных союзников? У них есть по-настоящему надёжные источники", — отметил аналитик.

Объектом обмана остаётся украинское общество, а место главы разведки надо доверить более компетентному человеку. По словам эксперта, "по Буданову Украина уже полтора месяца как освободила Крым, армия РФ подорвала ЗАЭС, Путин умер от рака, а ракеты у России закончились ещё в начале лета 2022 года".

Буданову надо посвятить себя шоу "Рассмеши комика", поскольку к разведке это не имеет отношения, подытожил Зеленько.