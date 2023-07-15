Российская армия наступает в Харьковской области на Купянском направлении, прорывая оборону Вооружённых сил Украины у Лимана Первого.
По направлению Лиман Первый — Синьковка — Масютовка всю субботу, 15 июля, идут тяжёлые бои. Об этом передают ВС РФ с места.
Российская армия перешла через железную дорогу и атаковала опорные пункты бандформирований.
"Наши ребята за железкой уничтожают противника", — цитирует издание "Русская Весна" бойцов ВС РФ.
Украинские ресурсы подтвердили, что армия России ведёт наступление, применяя авиацию, артиллерию, ТОС-1А "Солнцепёк" и машины разминирования Ур-77 "Змей Горыныч".
Минобороны России ранее сообщило, что ВКС РФ, артиллеристы Западного военного округа поразили живую силу и технику ВСУ в районе Лимана Первого.
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