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Российские войска прорывают оборону армии Украины у Лимана Первого

0:59
Силовые структуры

Российская армия наступает в Харьковской области на Купянском направлении, прорывая оборону Вооружённых сил Украины у Лимана Первого.

Российские войска прорывают оборону армии Украины у Лимана Первого
Фото: YouTube

По направлению Лиман Первый — Синьковка — Масютовка всю субботу, 15 июля, идут тяжёлые бои. Об этом передают ВС РФ с места.

Российская армия перешла через железную дорогу и атаковала опорные пункты бандформирований.

"Наши ребята за железкой уничтожают противника", — цитирует издание "Русская Весна" бойцов ВС РФ.

Украинские ресурсы подтвердили, что армия России ведёт наступление, применяя авиацию, артиллерию, ТОС-1А "Солнцепёк" и машины разминирования Ур-77 "Змей Горыныч".

Минобороны России ранее сообщило, что ВКС РФ, артиллеристы Западного военного округа поразили живую силу и технику ВСУ в районе Лимана Первого.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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