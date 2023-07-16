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Опубликованы подробности атаки украинских БПЛА на Севастополь: ВСУ сменили район запуска

Силовые структуры

Ночью 16 июля украинские войска провели массированную атаку беспилотниками на Севастополь. С помощью дронов противник пытался взорвать электростанцию города и повредить корабли ВМС РФ.

"Первые БЛА были сбиты в районе 01.00 над мысом Херсонес и Севастопольской бухтой расчетом ЗРК "Тор" и стрелковым отрядом", — сообщает Telegram-канал "Рыбарь".

Ещё несколько беспилотников пытались ударить по ТЭС и зенитными установками в Казачьей бухте, но были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Рано утром к атаке подключились украинские безэкипажные катера, пытающиеся прорваться в главную бухту Севастополя. Видео уничтожения одного беспилотника из крупнокалиберного пулемёта экипажем корабля появилось в местных соцсетях.

"ВСУ сменили район запуска БЛА: если ранее эта была Одесса, то после нескольких точных попаданий по (аэродрому. — Прим. ред.) Школьный место изменилось", — сообщил журналист Михаил Звинчук.

Сейчас неприятель запускает дроны с аэродрома Арциз на юге Одесской области.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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