Опубликованы подробности атаки украинских БПЛА на Севастополь: ВСУ сменили район запуска

Ночью 16 июля украинские войска провели массированную атаку беспилотниками на Севастополь. С помощью дронов противник пытался взорвать электростанцию города и повредить корабли ВМС РФ.

"Первые БЛА были сбиты в районе 01.00 над мысом Херсонес и Севастопольской бухтой расчетом ЗРК "Тор" и стрелковым отрядом", — сообщает Telegram-канал "Рыбарь".

Ещё несколько беспилотников пытались ударить по ТЭС и зенитными установками в Казачьей бухте, но были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Рано утром к атаке подключились украинские безэкипажные катера, пытающиеся прорваться в главную бухту Севастополя. Видео уничтожения одного беспилотника из крупнокалиберного пулемёта экипажем корабля появилось в местных соцсетях.

"ВСУ сменили район запуска БЛА: если ранее эта была Одесса, то после нескольких точных попаданий по (аэродрому. — Прим. ред.) Школьный место изменилось", — сообщил журналист Михаил Звинчук.

Сейчас неприятель запускает дроны с аэродрома Арциз на юге Одесской области.