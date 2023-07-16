Тяжёлые бои идут на Артёмовском направлении

Военкор Лисицын сообщает о тяжёлых боевых действиях на Артёмовском направлении. Под населённым пунктом Клещеевка манёвренные группы боевиков ВСУ упорно предпринимают сейчас попытки прорыва в лесопосадки к западу от посёлка к тактическим высотам.

Фото: newsrnd.com

По словам военкора, бойцам российской армии успешно удалось отбиться, и укронацисты отошли. Под селом Берховка контратакуют военные ВС РФ. У Раздоловки значительных изменений пока нет: там идут позиционные бои, и стороны обмениваются артударами.