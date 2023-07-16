Вооружённые силы Украины реактивными системами залпового огня "Град" в Шебекино обстреляли район центрального рынка.
Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
"К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей", — в частности, сказал глава региона.
Также сообщается, что повреждены два автомобиля и фасад торгового павильона. Руководитель округа Владимир Жданов и спецслужбы находятся на месте обстрела. Продолжается обход территории, все обстоятельства уточняются.
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