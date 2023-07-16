ВСУ "Градами" обстреляли район центрального рынка в российском Шебекино — есть погибшие

Вооружённые силы Украины реактивными системами залпового огня "Град" в Шебекино обстреляли район центрального рынка.

Фото: t.me/vvgladkov

Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

"К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей", — в частности, сказал глава региона.

Также сообщается, что повреждены два автомобиля и фасад торгового павильона. Руководитель округа Владимир Жданов и спецслужбы находятся на месте обстрела. Продолжается обход территории, все обстоятельства уточняются.

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