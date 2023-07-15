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ФСБ, МВД и СК задержали группу, которая по заказу Киева готовила убийство Маргариты Симоньян

Силовые структуры

Федеральная служба безопасности (ФСБ) вместе с МВД и Следственным комитетом РФ задержали группу, которая по заказу киевской власти готовила убийство главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

ФСБ, МВД и СК задержали группу, которая по заказу Киева готовила убийство Маргариты Симоньян
Фото: rbc.ru

Об этом в своём Telegram-канале сообщила сама журналистка.

"Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!" — в частности, пишет Симоньян.

Кроме того, планировалось убийство светской львицы Ксении Собчак.

Задержанные из неонацистской группировки подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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