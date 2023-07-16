Лидер киевского режима Владимир Зеленский чётко осознаёт, что проигрывает в вооружённом конфликте. Именно поэтому он способен в отчаянии нанести массированные ракетные удары по территориям России, следует из заявления бывшего советника руководителя Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.
В своём блоге на канале YouTube Макгрегор акцентировал внимание на том, что войска украинской армии в настоящее время попросту разваливаются.
"Что этот человек, Зеленский, скорее всего, будет делать с вооружениями, которые способны ударить по российской территории? — задаёт вопрос американский полковник. — Он их использует".
По словам Макгрегора, в украинский конфликт сейчас активно втягивают государства НАТО.
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