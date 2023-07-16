Глава парламента Крыма Константинов выступил за освобождение Одессы

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из сегодняшнего заявления руководителя парламента Республики Крым Владимира Константинова следует, что необходимо освободить Одессу.

Фото: https://vk.com/wall-197947986_33798

Политик полагает, что освобождение Одессы из-под контроля киевского режима будет одним из определяющих итогов военной спецоперации, проводимой бойцами ВС РФ на территории Украины.

По словам Константинова, для российской стороны чрезвычайно важно установить абсолютный контроль над всеми населёнными пунктами, расположенными на северном побережье Чёрного моря, пишет РИА Новости.

"Ключевой пункт здесь — Одесса", — резюмировал руководитель крымского правительства.