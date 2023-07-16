Москва может пойти на зеркальный ответ в том случае, если киевский режим применит кассетные боеприпасы в ходе военной спецоперации. Президент РФ Владимир Путин сообщил об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину. Таким образом российский лидер впервые прокомментировал решение Белого дома о поставках таких снарядов боевикам ВСУ.
"Делают они это не от хорошей жизни, — уточнил глава российского государства. — А потому, что у них дефицит боеприпасов".
По словам Путина, укронацисты ежесуточно используют до шести тысяч снарядов калибром в 155 миллиметров, тогда как США выпускают их всего по 15 тысяч в месяц.
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