Президент РФ Путин допустил зеркальный ответ на использование Киевом кассетных боеприпасов

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Москва может пойти на зеркальный ответ в том случае, если киевский режим применит кассетные боеприпасы в ходе военной спецоперации. Президент РФ Владимир Путин сообщил об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину. Таким образом российский лидер впервые прокомментировал решение Белого дома о поставках таких снарядов боевикам ВСУ.

Фото: lenta.ru

"Делают они это не от хорошей жизни, — уточнил глава российского государства. — А потому, что у них дефицит боеприпасов".

По словам Путина, укронацисты ежесуточно используют до шести тысяч снарядов калибром в 155 миллиметров, тогда как США выпускают их всего по 15 тысяч в месяц.