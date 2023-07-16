Современную военную технику иностранного производства, которую захватили бойцы армии РФ, будут детально изучать. Из заявления президента РФ Владимира Путина следует, что в ней могут быть элементы, которые использует Москва.
Под обратным инжинирингом нужно понимать процесс, в ходе которого разработку конструкторской документации ведут на основании данных готовых изделий, пояснил российский лидер.
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Российский гранатомётчик с позывным "Тапок" проявил смекалку во время штурма позиции противника под Кременной и взял в плен троих боевиков ВСУ.