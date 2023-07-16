Президент РФ Путин призвал заглянуть внутрь захваченной бойцами зарубежной военной техники

Современную военную технику иностранного производства, которую захватили бойцы армии РФ, будут детально изучать. Из заявления президента РФ Владимира Путина следует, что в ней могут быть элементы, которые использует Москва.

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Под обратным инжинирингом нужно понимать процесс, в ходе которого разработку конструкторской документации ведут на основании данных готовых изделий, пояснил российский лидер.