Командующий Сухопутными войсками ВСУ накануне ЧП на Крымском мосту написал, что готовится "колыбельная"

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский накануне, 16 июля, угрожал терактом.

Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

Накануне ЧП на Крымском мосту вечером, в 22:00, он написал, что для "оккупантов" готовится "колыбельная".

А уже утром, в 04:21 глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о ЧП на одной из опор моста. Что именно произошло — сейчас выясняют спецслужбы. Уже известно, что погибли двое жителей Белгородской области, их ребёнок находится в больнице.

Железнодорожное и автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено, не работает и паромная переправа. Предлагается объезд по автотрассе новых регионов России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.