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Командующий Сухопутными войсками ВСУ накануне ЧП на Крымском мосту написал, что готовится "колыбельная"

Силовые структуры

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский накануне, 16 июля, угрожал терактом.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ накануне ЧП на Крымском мосту написал, что готовится "колыбельная"
Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

Накануне ЧП на Крымском мосту вечером, в 22:00, он написал, что для "оккупантов" готовится "колыбельная".

А уже утром, в 04:21 глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о ЧП на одной из опор моста. Что именно произошло — сейчас выясняют спецслужбы. Уже известно, что погибли двое жителей Белгородской области, их ребёнок находится в больнице.

Железнодорожное и автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено, не работает и паромная переправа. Предлагается объезд по автотрассе новых регионов России.

 

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Первые кадры после взрыва на Крымском мосту
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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