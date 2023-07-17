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Джейк Салливан: после присоединения Украины к НАТО начнётся война с Россией, США к этому не готовы

Силовые структуры

Соединённые Штаты не готовы к вооружённому противостоянию с Россией в том случае, если Украина станет членом в НАТО. О степени готовности официального Вашингтона к подобному развитию событий проинформировал сегодня помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, пишут корреспонденты издания Politico.

Джейк Салливан: после присоединения Украины к НАТО начнётся война с Россией, США к этому не готовы
Фото: офис президента Украины

По словам Салливана, вхождение Украины в НАТО в период боевых действий будет автоматически означать, что альянс вошёл в состояние войны с Москвой.

"А это будет означать, что Соединённые Штаты воюют с Россией, — подчеркнул помощник Джо Байдена. — Ни НАТО, ни Соединённые Штаты не были готовы к этому".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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