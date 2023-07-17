Джейк Салливан: после присоединения Украины к НАТО начнётся война с Россией, США к этому не готовы

Соединённые Штаты не готовы к вооружённому противостоянию с Россией в том случае, если Украина станет членом в НАТО. О степени готовности официального Вашингтона к подобному развитию событий проинформировал сегодня помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, пишут корреспонденты издания Politico.

Фото: офис президента Украины

По словам Салливана, вхождение Украины в НАТО в период боевых действий будет автоматически означать, что альянс вошёл в состояние войны с Москвой.

"А это будет означать, что Соединённые Штаты воюют с Россией, — подчеркнул помощник Джо Байдена. — Ни НАТО, ни Соединённые Штаты не были готовы к этому".