Соединённые Штаты не готовы к вооружённому противостоянию с Россией в том случае, если Украина станет членом в НАТО. О степени готовности официального Вашингтона к подобному развитию событий проинформировал сегодня помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, пишут корреспонденты издания Politico.
По словам Салливана, вхождение Украины в НАТО в период боевых действий будет автоматически означать, что альянс вошёл в состояние войны с Москвой.
"А это будет означать, что Соединённые Штаты воюют с Россией, — подчеркнул помощник Джо Байдена. — Ни НАТО, ни Соединённые Штаты не были готовы к этому".
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