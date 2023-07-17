Спикер ГУР Украины Андрей Юсов назвал Крымский мост излишней конструкцией

Чрезвычайное происшествие, случившееся на Крымском мосту в ночь на понедельник, 17 июля, прокомментировал спикер Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов.

Фото: Telegram-канал Shot t.me/s/shot_shot

По данным корреспондентов украинского информационного издания "Суспильне", Юсов не рассказал о причинах инцидента. Вместо этого спикер ГУР заявил, что Крымский мост — это "излишняя конструкция".

Украинские журналисты отмечают, что таким образом Юсов процитировал недавнее заявление руководителя управления Кирилла Буданова.