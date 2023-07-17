Чрезвычайное происшествие, случившееся на Крымском мосту в ночь на понедельник, 17 июля, прокомментировал спикер Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов.
По данным корреспондентов украинского информационного издания "Суспильне", Юсов не рассказал о причинах инцидента. Вместо этого спикер ГУР заявил, что Крымский мост — это "излишняя конструкция".
Украинские журналисты отмечают, что таким образом Юсов процитировал недавнее заявление руководителя управления Кирилла Буданова.
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