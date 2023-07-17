Сладков: по логике ждём какого-то масштабного ответа на ЧП на Крымском мосту

Своё мнение по срезвычайному происшествию на Крымском мосту высказал и военный корреспондент Александр Сладков.

Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

Он отметил, что это удар по РФ, а главная трагедия в том, что погибли мирные граждане. По словам военкора, сейчас все активные эмоции вредны и бесполезны, курортный сезон в Крыму не под угрозой. Добраться туда и обратно сегодня можно по трассе через Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.

"Об ответных действиях: после прошлой атаки Крымского моста Россия начала массированные обстрелы объектов ВСУ по всей территории Украины, их до того момента не было. По логике мы можем ждать какого-то масштабного ответа и в этот раз, но массированные обстрелы тылов ВСУ уже идут, они с тех пор не прекращаются, каким будет ответ в этот раз?" — задается вопросом Сладков.

Напомним, жертвой ЧП на Крымском мосту стала супруги из Белгородской области, их дочка получила ранение и госпитализирована.

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