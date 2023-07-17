Бойцы ВС РФ успешно контратаковали на Угледарском направлении

Телеграм-канал WarGonzo сообщает об успешной контратаке бойцов российской армии под населённым пунктом Приютное на Угледарском направлении. Кроме того, ВС РФ вернули несколько ранее утраченных ими позиций.

Фото: скрин Ютуб

Боевики ВСУ при этом вышли к Старомайорскому. Под обстрелы попали позиции укронацистов в Угледаре, Левадном, Макаровке, Новодаровке, Золотой Ниве, Ровнополе, Благодатном, Пречистовке и Большой Новосёлке.

Киевский режим нанёс массированные ракетные удары по Мариуполю и Бердянску, сообщают российские военкоры.