Телеграм-канал WarGonzo сообщает об успешной контратаке бойцов российской армии под населённым пунктом Приютное на Угледарском направлении. Кроме того, ВС РФ вернули несколько ранее утраченных ими позиций.
Боевики ВСУ при этом вышли к Старомайорскому. Под обстрелы попали позиции укронацистов в Угледаре, Левадном, Макаровке, Новодаровке, Золотой Ниве, Ровнополе, Благодатном, Пречистовке и Большой Новосёлке.
Киевский режим нанёс массированные ракетные удары по Мариуполю и Бердянску, сообщают российские военкоры.
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