Губернатор Голубев: в Ростовской области уменьшат неудобства для авто из-за атаки на Крымский мост

Власть Ростовской области поручила свести к минимуму неудобства, с которыми столкнулись автомобилисты вследствие чрезвычайного происшествия, случившегося минувшей ночью на Крымском мосту.

Фото: https://www.donland.ru/

Губернатор Василий Голубев проинформировал об обстановке в регионе в своём Telegram-канале. Из сообщения руководителя Ростовской области следует, что Минтранс совместно с остальными службами должны оперативно обеспечить организацию администрирования трафика с целью минимизации неудобств для водителей.