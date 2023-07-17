Власть Ростовской области поручила свести к минимуму неудобства, с которыми столкнулись автомобилисты вследствие чрезвычайного происшествия, случившегося минувшей ночью на Крымском мосту.
Губернатор Василий Голубев проинформировал об обстановке в регионе в своём Telegram-канале. Из сообщения руководителя Ростовской области следует, что Минтранс совместно с остальными службами должны оперативно обеспечить организацию администрирования трафика с целью минимизации неудобств для водителей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.