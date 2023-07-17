Глава Госсовета Константинов указал на необходимость усиления защиты Крымского моста от атак дронов

Крымский мост должен быть надёжно защищён от атак дронов, следует из заявления руководителя Госсовета республики Владимира Константинова.

Фото: Telegram-канал Shot t.me/s/shot_shot

Он акцентировал внимание на том, что боевики ВСУ ранее уже использовали беспилотники. Именно по этой причине технические средства обороны необходимо экстренно усилить, подчеркнул глава Госсовета Крыма.

"Севастополь без конца ими (дронами — прим. ред.) атакуется, — отметил Константинов. — Поэтому к этому нужно было готовиться".

Руководитель парламента полуострова заверил в том, что мост будет оперативно восстановлен, но ЧП нужно тщательно проанализировать.