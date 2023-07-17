Крымский мост должен быть надёжно защищён от атак дронов, следует из заявления руководителя Госсовета республики Владимира Константинова.
Он акцентировал внимание на том, что боевики ВСУ ранее уже использовали беспилотники. Именно по этой причине технические средства обороны необходимо экстренно усилить, подчеркнул глава Госсовета Крыма.
"Севастополь без конца ими (дронами — прим. ред.) атакуется, — отметил Константинов. — Поэтому к этому нужно было готовиться".
Руководитель парламента полуострова заверил в том, что мост будет оперативно восстановлен, но ЧП нужно тщательно проанализировать.
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