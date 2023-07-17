Администрация Байдена сообщила, что военная помощь Киеву сокращается в 7 раз, а финансовая в пять

Офис Президента Украины получил от администрации американского лидера Джо Байдена драфт о будущем финансировании Украины.

Фото: starbiography.ru

Об этом сообщает военный обозреватель и блогер Юрий Подоляка, ссылаясь на источники из ОПУ.

"Военная помощь сократится в семь раз, а финансовая в пять, но американцы заверили нас, что Европейский Союз продолжит поддерживать Вооружённые силы Украины в таких же объёмах. На Банковой уже проводят совещания, на которых обсуждают как сократить траты бюджета и найти средства для продолжения войны в 2024 году", — цитирует источники аналитик.

Ранее Подоляка сообщил, что атака на Крымский мост была осуществлена с помощью британского подводного дрона REMUS 600 с дополнительной взрывчаткой. Запуск осуществлялся с гражданского корабля в Чёрном море, беспилотник имеет продолжительность хода около 70 часов. С увеличенной грузоподъемностью дрон имеет дальность хода 286 морских миль (около 500 километров).

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