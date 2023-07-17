Захар Прилепин высказался о законопроекте о вооружении Росгвардии военной техникой.
Прилепин поприветствовал законотворческую инициативу, согласно которой Росгвардия получает право иметь на вооружении военную технику, в том числе тяжёлую.
Данное новшество может быть принято в виде поправок в ФЗ "О войсках национальной гвардии".
"Славная весть", — написал литератор в своём Telegram-канале.
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о своих действиях во время вооружённого мятежа.
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