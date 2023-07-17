Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, как не допустить новых взрывов на Крымском мосту и в самом Крыму.
Литовкин призвал не удивляться тому, что во время военного конфликта притивник наносит удары по инфраструктуре Крыма. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны столица подвергалась бомбардировкам, несмотря на все меры по защите Москвы.
Ранее Виктор Литовкин объяснил, почему Россия до сих пор не нанесла удары по мостам и портам Украины.
Литовкин в интервью Общественной Службы Новостей объяснил, что покончить с атаками ВСУ на Крым можно, если перекрыть Украине выход к Чёрному морю. В током случае, по словам военного эксперта, армия Украины не сможет спускать на воду беспилотные катера.
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